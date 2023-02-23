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Путин обратился к россиянам в День защитника Отечества

Ян Брацкий
00:00 23.02.2023
Глава государства отметил, что этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Глава государства отметил особую роль армии в жизни общества и страны.

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны. Поздравляю вас с праздником - с Днем защитника Отечества. Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны», - заявил Путин.

Как отметил глава государства, в этом празднике воплощена глубокая признательность россиян всем тем, кто сражался с врагом за свою землю и свой народ. Упомянул российский лидер и бой на Чудском озере и битву на Куликовом поле, под Полтавой и Бородином. Особое внимание Владимир Путин уделил ветеранам Великой Отечественной войны.

«Ваши подвиги навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы. Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов», - добавил российский лидер.

Путин сердечно поздравил с праздником военнослужащих, добровольцев, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, отметил президент.

«Уважаемые товарищи, современные, эффективные армия и флот - залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития, ее будущего. И поэтому укреплению обороноспособности мы как и прежде будем уделять приоритетное внимание. Опираясь на реальный боевой опыт будем вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих Вооруженных Сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений», - пообещал глава государства.

Президент призвал и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас отечественная промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, напомнил Путин.

«В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон"», - сказал президент.

С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Император Александр III», доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%, уточнил российский лидер. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта.

«Дорогие друзья, наш народ верит в вас, в защитников России, вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой. И это несокрушимое единство - залог нашей победы», - завершил свою поздравительную речь Владимир Путин.

Ранее президент Владимир Путин посетил митинг-концерт в «Лужниках» в преддверие праздника. Обращаясь к собравшимся, он выразил восхищение участниками специальной военной операции и сказал, что их сейчас поддерживает вся страна.

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