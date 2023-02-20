SHOT: у Костомарова поражена четверть головного мозга

По данным Telegram-канала SHOT, у спортсмена обнаружены новые образования в лобной, правой затылочной и левой теменной областях головного мозга.

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У олимпийского чемпиона 2006 года в Турине Романа Костомарова поражена четверть головного мозга. В лобной доле произошло кровоизлияние и образовалась гематома. О критическом состоянии спортсмена сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, поражение легких больше не является главной проблемой фигуриста. Врачи предполагают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать серьезные осложнения.

Сообщается, что новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Кроме того, наблюдается развитие внутримозговой гематомы больших полушарий. Медики также заметили острую фазу в правой лобной доле с отеком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли.

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