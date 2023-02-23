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Путин пошутил, что сам бы с трудом выслушал послание Федеральному собранию

Сергей Лебедев
14:15 23.02.2023
Российский президент отметил, что очень тяжело все слушать почти два часа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Российский президент Владимир Путин в шутку признался, что сам бы с трудом выслушал свое же послание Федеральному собранию, так как оно длилось почти два часа. Об этом он сказал в ходе общения с военными после традиционной торжественной церемонии у Кремлевской стены, посвященной Дню защитника Отечества.

«Все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать», - отметил глава государства.

Президент также добавил, что сказать легче, чем слушать.

Напомним, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в минувший вторник, 21 февраля. Большая часть речи была посвящена специальной операции. Президент подробно объяснил, почему она началась и кто развязал конфликт. Многие его слова были направлены лидерам европейских и западных стран.

Также российский лидер объявил о реформе высшего образования и индексации минимального размера оплаты труда. В финальной части послания Владимир Путин объявил об односторонней приостановке участия в Договоре о сокращении ядерных вооружений между Москвой и Вашингтоном.

Накануне обе палаты парламента приняли закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. Сенаторы и депутаты отметили, что США не выполняют условия договора, пытаются вывести свое ядерное вооружение из-под ограничений и напрямую препятствуют работе российских инспекций.

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