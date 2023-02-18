МО Британии: Киев получит истребители только после окончания боевых действий

Страны-партнеры пришли к единому выводу, что пока не будут поставлять самолеты Киеву, как минимум, ближайшие полгода. При этом они выразили готовность пойти на такой шаг в случае необходимости.

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Киев сможет получить современные истребители, в том числе Eurofighter Typhoon, только после завершения Россией СВО. С этим решением согласились западные партнеры, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью немецкому журналу Spiegel.

По словам Уоллеса, «быстрых поставок истребителей не будет», особенно на данном этапе и, скорее всего, в ближайшие шесть месяцев. Он считает, что должно пройти «много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители».

«Современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны. Таков консенсус среди западных партнеров», - заявил глава МО Великобритании.

В то же время Уоллис добавил, что союзники Киева могут принять такое решение «в какой-то момент», если будут соответствующие причины.

Ранее стало известно, что из-за помощи Украине в Европе возникла нехватка боеприпасов. Обсуждение наращивания производства обсудили министры обороны государств-участников НАТО на встрече в Брюсселе 14 февраля.