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МО Британии: Киев получит истребители только после окончания боевых действий

Вероника Волосунова
11:57 18.02.2023
Страны-партнеры пришли к единому выводу, что пока не будут поставлять самолеты Киеву, как минимум, ближайшие полгода. При этом они выразили готовность пойти на такой шаг в случае необходимости.  
МО Британии: Киев получит истребители только после окончания боевых действий
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Globallookpress
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Киев сможет получить современные истребители, в том числе Eurofighter Typhoon, только после завершения Россией СВО. С этим решением согласились западные партнеры, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью немецкому журналу Spiegel. 

По словам Уоллеса, «быстрых поставок истребителей не будет», особенно на данном этапе и, скорее всего, в ближайшие шесть месяцев. Он считает, что должно пройти «много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители».

«Современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны. Таков консенсус среди западных партнеров», - заявил глава МО Великобритании.

В то же время Уоллис добавил, что союзники Киева могут принять такое решение «в какой-то момент», если будут соответствующие причины.

Ранее стало известно, что из-за помощи Украине в Европе возникла нехватка боеприпасов. Обсуждение наращивания производства обсудили министры обороны государств-участников НАТО на встрече в Брюсселе 14 февраля.

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