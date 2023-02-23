Путин поздравил Шойгу с Днем защитника Отечества и пожал ему руку
Российский президент Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с Днем защитника Отечества. Он также пожал руку главе оборонного ведомства перед возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Напомним, традиционная торжественная церемония прошла в Александровском саду. Глава государства почтил память павших воинов. После этого он пообщался с ветеранами боевых действий.
Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, уделив особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, а также военнослужащим, добровольцам и специалистам различных профессий, которые принимают участие в спецоперации.
Российские бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, и защищают наших людей на исторических территориях, подчеркнул президент.