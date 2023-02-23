Путин поздравил Шойгу с Днем защитника Отечества и пожал ему руку

Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

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Российский президент Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с Днем защитника Отечества. Он также пожал руку главе оборонного ведомства перед возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Напомним, традиционная торжественная церемония прошла в Александровском саду. Глава государства почтил память павших воинов. После этого он пообщался с ветеранами боевых действий.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, уделив особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, а также военнослужащим, добровольцам и специалистам различных профессий, которые принимают участие в спецоперации.

Российские бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, и защищают наших людей на исторических территориях, подчеркнул президент.