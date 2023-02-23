Путин почтил память павших воинов у Могилы Неизвестного Солдата

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Сегодня российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Традиционная торжественная церемония в Александровском саду прошла ко Дню защитника Отечества.

Глава государства почтил память павших воинов под аккомпанемент гимна России. Отметим, Владимир Путин приезжает почтить память павших воинов у Могилы Неизвестного Солдата ежегодно 23 февраля.

Президент поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Он отметил особую роль армии в жизни общества и страны.

По словам Путина, в празднике воплощена глубокая признательность россиян всем тем, кто сражался за свою землю и народ.

Ранее президент Владимир Путин посетил митинг-концерт в «Лужниках» в преддверие праздника. Обращаясь к собравшимся, он выразил восхищение участниками специальной военной операции и сказал, что их сейчас поддерживает вся страна.