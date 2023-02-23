Telegraph: министр обороны Великобритании готов отправлять Киеву новые танки взамен подбитых

Об этом глава оборонного ведомства заявил во время визита на военную базу в графстве Дорсет, где проходят обучение украинские боевики.

© Фото: UK Ministry of Defence, GlobalLookPress

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что не против отправки на Украину новых танков Challenger 2 взамен тех, что будут уничтожены. Об этом он сказал во время визита на военную базу в графстве Дорсет, где проходят обучение украинские боевики, сообщает газета Telegraph.

«Не против ли я большего числа танков? Да, я не против», - заявил Уоллес, отвечая на вопрос о замене потерянных в ходе боев танков.

Напомним, в январе министр обороны Великобритании Бен Уоллес одобрил парламенту отправку Киеву 14 танков и артиллерийских орудий в рамках нового пакет военной помощи. Уже почти через неделю в страну для обучения прибыли украинские танкисты.

А недавно премьер-министр Риши Сунак заявил, что Challenger 2 прибудут на Украину в марте.