Бортников заявил, что ФСБ не давала Байдену гарантий безопасности на время его визита в Киев

По словам директора ФСБ, американская сторона уведомляла о визите Байдена в Киев по дипломатической линии.

© Фото: Federation Council of Russia, GlobalLookPress

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Федеральная служба безопасности России не давала американскому президенту Байдену гарантий безопасности на время его визита в Киев.

«США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев - по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали», - сообщил глава ФСБ в интервью Тelegram-каналу SHOT.

Также Бортников констатировал угрозы со стороны Украины терактами в России. Причем он добавил, что за ними стоят страны Запада. ФСБ России, в свою очередь, делает все, чтобы исключить возможность этих терактов. В качестве примера директор ФСБ привел теракт на Крымском мосту.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности США обсуждать с Россией вопрос ограничения вооружений.