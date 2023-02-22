Песков: созданная после Карибского кризиса горячая линия Кремль - Белый дом еще действует

По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин и Джо Байден ей не пользовались.

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Горячая линия для экстренной связи между Кремлем и Белым домом, которая была создана в 1963 году после Карибского кризиса, еще сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля в разговоре с ТАСС отметил, что Владимир Путин и Джо Байден не пользовались этим каналом связи. По его словам, они могут сделать это, если будет такая необходимость.

Ранее стало известно, что США по дипломатической линии уведомляли Россию о визите Джо Байдена в Киев. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Он отметил, что Россия не давала гарантий безопасности американского президента.

Об этом заявлял и советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, официальный Вашингтон уведомлял Москву о визите Джо Байдена на Украину незадолго до его отправления.