В Кремле высказывания Виктории Нуланд о правомерности украинских ударов по Крыму назвали подтверждением американской вовлеченности в конфликт.

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Американский предприниматель и основатель корпорации Space X Илон Маск обвинил замгоссекретаря США Викторию Нуланд в эскалации украинского конфликта. Резонансное заявление в Twitter миллиардер сделал после ее слов о легитимности российских военных баз в Крыму в качестве целей для националистов.

На воинственную риторику Нуланд отреагировали в Москве. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее порекомендовала заместителю госсекретаря США заняться вопросом белых шаров и НЛО.

В Кремле слова Виктории Нуланд о поддержке Киева в вопросе Крыма сочли подтверждением того, что США являются главным провокатором международной напряженности.