Захарова посоветовала Нуланд заняться НЛО и белыми шарами

Дипломат подчеркнула, что над Нуланд «смеются все ее люди».

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова порекомендовала заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд заняться вопросом белых шаров и НЛО. Дипломат таким образом отреагировала на слова Нуланд о том, что США поддерживают удары по военным объектам в Крыму.

«Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО, они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно. Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым», - сказала Захарова на брифинге.

Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе мероприятия Центра Карнеги заявила, что военные объекты России в Крыму являются «легитимными целями» для Украины. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявления Нуланд большой политической глупостью.