СК РФ показал кадры допроса подозреваемого в поджоге дома в центре Москвы

В результате пожара, площадь которого составила 100 квадратных метров, погибли семь жильцов, еще 11 были госпитализированы в медучреждения.

© Видео: Следственный комитет РФ © Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по г. Москве допросили мужчину, который подозревается в умышленном поджоге дома на востоке столицы. Кадры следственных мероприятий были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Следователи разрабатывают разные версии. По предварительным данным, мотивом преступника могла быть неприязнь к жильцам. Подозреваемый в свою очередь заявил, что конфликтов с соседями у него не было.

Напомним, при в результате пожара в здании на улице Международной в Москве погибли семь человек, еще 11 пострадали. Отмечается, что один пострадавший умер в больнице. Также среди погибших есть двое детей.

При этом около двухсот жильцов шестнадцатиэтажного дома были эвакуированы, 80 из них разместили в пункте временного пребывания. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание на общей площади 100 квадратных метров.