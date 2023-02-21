Из горящего отеля в центе Москвы эвакуировали 200 человек

По предварительной информации в результате происшествия пострадали 5 человек, из них 1 ребенок.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Пожар в столичной гостинице «МКМ» на Международной улице вспыхнул в одном из номеров на пятом этаже. В настоящее время ведется тушение огня. Пожарные при помощи лестницы заливают пламя через окно. На предоставленных МЧС кадрах видно, как из проема вырываются языки пламени и валит густой дым.

«Всего из горящего здания эвакуированы 200 человек. По предварительной информации в результате происшествия пострадали 5 человек, из них 1 ребенок. Они госпитализированы», - заявил представитель МЧС РФ.

К этому часу площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. О его причинах пока не сообщается.