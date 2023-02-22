В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до семи

Сергей Лебедев
07:56 22.02.2023
В результате происшествия пострадали одиннадцать человек. Девять из них госпитализировали.
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до семи
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Семь человек погибли и еще 11 пострадали при пожаре в здании на улице Международной в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что один пострадавших умер в больнице. Также среди погибших есть двое детей. Девять человек госпитализировали в лечебное учреждение.

Напомним, пожар в многоэтажном здании, где располагается гостиница «МКМ» и жилые квартиры, произошел во вторник вечером. По предварительным данным, один из жителей поджег вещи в холле пятого этажа.

Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. К настоящему моменту пожарные потушили возгорание в доме. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:23 В стране и мире
Песков: созданная после Карибского кризиса горячая линия Кремль - Белый дом еще действует
06:26 Армия
Видео
Экипажи танков Т-72А уничтожили позиции украинских боевиков на правобережье Днепра
05:35 В стране и мире
Минздрав утвердил перечень рецептурных лекарств для онлайн-продажи
04:59 В стране и мире
Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры по поддержке участников СВО
03:40 В стране и мире
Трамп: Нуланд и другие десятилетиями заталкивали Украину в НАТО и поддерживали восстания
Популярное
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.