Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до семи

В результате происшествия пострадали одиннадцать человек. Девять из них госпитализировали.

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Семь человек погибли и еще 11 пострадали при пожаре в здании на улице Международной в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что один пострадавших умер в больнице. Также среди погибших есть двое детей. Девять человек госпитализировали в лечебное учреждение.

Напомним, пожар в многоэтажном здании, где располагается гостиница «МКМ» и жилые квартиры, произошел во вторник вечером. По предварительным данным, один из жителей поджег вещи в холле пятого этажа.

Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. К настоящему моменту пожарные потушили возгорание в доме.