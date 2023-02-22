YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева

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Видеоплатформа YouTube заблокировала канал российского дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева. Блогер имел на своем счету один миллион подписчиков и более 700 видеороликов. Официальной причиной блокировки называется «нарушение условий использования хостинга».

Ранее американская корпорация Google заблокировала аккаунт Совета Федерации и телеканал «Вместе-РФ» на видеоплатформе YouTube. Как отметили в СФ, каналы насчитывали более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. На YouTube Совет Федерации и телеканал присутствовали более восьми лет.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) заявили о неизменности своей позиции относительно блокировки видеохостинга YouTube. В частности, ведомство продолжает не поддерживать блокировку данного ресурса в России. С заявлением выступил глава ведомства Максут Шадаев. Эта же позиция была озвучена и в мае минувшего года.