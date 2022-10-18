На YouTube заблокировали аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ»

На видеохостинге Совет Федерации и телеканал присутствовали более восьми лет, аккаунты насчитывали более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео.

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Американская корпорация Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на видеоплатформе YouTube. Об этом сообщается в Telegram-канале верхней палаты российского парламента. Совфед и телеканал «Вместе-РФ» продолжат вести трансляции на отечественных ресурсах.

«Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видеохостинге YouTube были заблокированы, вся информация - удалена без возможности восстановления», - говорится в сообщении.

Как отметили в СФ, каналы насчитывали более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. На YouTube Совет Федерации и телеканал присутствовали более восьми лет. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний законодательного органа, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории Российского государства.

«Предполагая подобное развитие событий, Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах, чтобы весь видеоконтент был доступен для наших пользователей вне зависимости от действий недружественных стран», - добавили в Совфеде.

Теперь трансляции о деятельности сенаторов можно посмотреть в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram.

Ранее Google проинформировал YouTube-канал «Ростеха» о блокировке в связи с антироссийскими санкциями. Как указали в госкорпорации, зрителям YouTube не захотели больше показывать ролики о российских разработках, технике и инженерах. На канал было подписано почти 45 тысяч человек, а под видео набирались сотни тысяч просмотров.