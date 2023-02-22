Reuters: ЕС не сумел согласовать десятый пакет санкций против России

Как отмечает Reuters, остался ряд вопросов, которые будут обсуждаться на переговорах в четверг, 23 февраля.

© Фото: Zhang Cheng, XinHua, GlobalLookPress

Страны Европейского союза не сумели достичь соглашения по утверждению десятого пакета санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

«Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций. Ряд вопросов остается, в частности, об обязательствах докладывать об активах российских олигархов в Европе», - сообщило агентство.

По данным агентства, дополнительные переговоры пройдут в четверг, 23 февраля, во второй половине дня.

Накануне стало известно, что Совет ЕС утвердил решение о продлении антироссийских санкций до 24 февраля следующего года. В «Официальном журнале Евросоюза» сказано, что решение вступает в силу на следующий день после публикации постановления. Отмечается, что сейчас в санкционный список объединения входят 1 386 физических лиц и 171 компания.

При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что 2022 год для российской экономики не был плохим, потому что цены на энергоносители взлетели. Рассуждая об экономических санкциях коллективного Запада, Боррель заявил, что ограничения введены почти против всего, что можно.