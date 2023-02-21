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ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года

Сергей Лебедев
07:17 21.02.2023
В санкционный список включены 1386 физических лиц и 171 компания.
ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, GlobalLookPress
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Совет ЕС утвердил решение о продлении антироссийских санкций до 24 февраля следующего года. Соответствующее постановление опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».

«Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», - говорится в заявлении.

Решение вступит в силу на следующий день после публикации постановления. Отмечается, что сейчас в санкционный список ЕС включены 1386 физических лиц и 171 компания.

Напомним, накануне американский президент Джо Байден анонсировал в Киеве новые антироссийские санкции. Ограничения планируется ввести против тех, кто связан со специальной военной операцией.

Также стало известно, что Вашингтон решил предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов. В объявленный пакет военной помощи Киеву войдут снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также противотанковые системы, примерно две тысячи бронебойных ракет и четыре боевые машины Bradley.

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