В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Боррель заявил, что 2022 год не был плохим для экономики России

Ян Брацкий
15:44 22.02.2023
Ранее Совет Евросоюза принял решение о продлении антироссийских санкций до 24 февраля следующего года.
Боррель заявил, что 2022 год не был плохим для экономики России
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Минувший год для российской экономики не был плохим. Это был вынужден признать верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Прошлый год для российской экономики не был плохим годом, потому что цены на энергоносители взлетели», - сказал глава дипломатии ЕС в интервью испанской радиостанции Onda Cero.

Рассуждая об экономических санкциях коллективного Запада Боррель заявил, что ограничения введены почти против всего, что можно.

Несмотря на неэффективность антироссийских рестрикций Совет ЕС ранее утвердил решение об их продлении до 24 февраля следующего года. Сейчас в санкционный список ЕС включены 1386 физических лиц и 171 компания.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:22 В стране и мире
Видео
В «Лужниках» начался митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества
15:02 В стране и мире
ФСБ РФ задержала с поличным мужчину, планировавшего диверсию на ж/д в Нижневартовске
14:25 В стране и мире
Bloomberg: США передадут Украине дальнобойные высокоточные бомбы с GPS-наведением
14:27 ОПК
Видео
Работник завода «Купол» рассказал о сотнях километров проводов внутри ЗРК «Тор»
12:15 В стране и мире
Видео
Сборщик денег для террористов в Сирии при задержании спросил: «Что случилось-то?»
Популярное
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.