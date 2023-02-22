Боррель заявил, что 2022 год не был плохим для экономики России

Ранее Совет Евросоюза принял решение о продлении антироссийских санкций до 24 февраля следующего года.

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Минувший год для российской экономики не был плохим. Это был вынужден признать верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Прошлый год для российской экономики не был плохим годом, потому что цены на энергоносители взлетели», - сказал глава дипломатии ЕС в интервью испанской радиостанции Onda Cero.

Рассуждая об экономических санкциях коллективного Запада Боррель заявил, что ограничения введены почти против всего, что можно.

Несмотря на неэффективность антироссийских рестрикций Совет ЕС ранее утвердил решение об их продлении до 24 февраля следующего года. Сейчас в санкционный список ЕС включены 1386 физических лиц и 171 компания.