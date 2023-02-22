Главком ВМФ России Евменов принял участие в митинге на открытии учений с ЮАР и КНР

Сегодня на совместные учения с ВМС Южной Африки и Китая прибыл российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Главком ВМФ России Николай Евменов принял участие в митинге на открытии военно-морских учений с флотами ЮАР и Китая.

«Я искренне рад приветствовать командный состав и экипажи военных кораблей трех дружественных государств - России, Китая и ЮАР - на церемонии открытий очередного совместного учения “Моси”», - сказал Евменов.

Это уже вторые подобные учения, которые проводят три страны. Впервые такие мероприятия прошли в 2019 году в Южной Африке.

Евменов отметил, что проведение учений подтверждает высокий уровень сотрудничества между странами.

В этом году учения «Моси» будут проходить с 17 по 26 февраля 2023 года. Сегодня для участия в них в порт Ричардс-Бей прибыл российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов