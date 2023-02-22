Путин не встретился с Гаглоевым из-за его положительного теста на ковид

Встреча двух лидеров должна была стать первой после выборов президента Южной Осетии весной прошлого года.

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Встреча президента Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым перенесена из-за положительного теста последнего на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«К сожалению, его тест на ковид дал положительный результат», - сообщил Песков в беседе с ТАСС.

Представитель Кремля пожелал скорейшего выздоровления Алану Гаглоеву.

Как стало известно ранее, стороны на встрече должны были обсудить текущие двусторонние отношения, их дальнейшее развитие и сотрудничество в социально-экономической сфере.

Ранее состоялась встреча российского президента с главой канцелярии комиссии по иностранным делам комитета Компартии КНР Ван И. Президент высоко оценил двустороннее сотрудничество России и Китая, а также передал наилучшие пожелания председателю Си Цзиньпину. По мнению Путина, на фоне обострившейся международной обстановки партнерство Москвы и Пекина приобретает особое значение.