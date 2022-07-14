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Президент Южной Осетии назвал судьбоносной миротворческую операцию России в 1992 году

18:23 14.07.2022
По словам Гаглоева, при входе в Цхинвал колонны российской военной техники осетинские женщины не могли сдержать слез. Как уточнил президент Южной Осетии, это были слезы радости - ведь Россия пришла, чтобы остановить вооруженную агрессию Грузии. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Официальный сайт Президента Республики Южная Осетия, Wikimedia
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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев назвал судьбоносной для своей страны миротворческую операцию России в 1992 году.

«Начало миротворческой операции безо всякого преувеличения стало судьбоносным событием для Южной Осетии», - заявил он на мероприятии в честь 30-летия миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта. 

По словам Гаглоева, при входе в Цхинвал колонны российской военной техники осетинские женщины не могли сдержать слез. Как уточнил президент Южной Осетии, это были слезы радости - ведь Россия пришла, чтобы остановить вооруженную агрессию Грузии. 

Алан Гаглоев добавил, что российская миротворческая операция в 1992 году стала образцовым опытом такого рода, одним из наиболее успешных в мире. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в 1992 году не дала истребить население Южной Осетии.

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