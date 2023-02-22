Профессор из США Кузник: мы не хотим возвращаться в 80-е и начинать новую ядерную гонку

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Соединенным Штатам Америки необходимо немедленно заявить о том, что они хотели бы продолжить диалог по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник, отметив, что испытаний ядерного оружия не будет.

«Последнее [испытание] проводила Северная Корея в 2017-м, Россия уже не проводила 30 лет. Если ситуация изменится, если США решат провести испытания, Россия тоже начнет, и все начнут. У нас девять ядерных держав сейчас, и все девять развивают свой ядерный арсенал, и все девять стараются сделать его не только более эффективным, но и более летальным. Это абсолютно не то направление, в котором должен двигаться мир», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что первая реакция стран Запада на приостановку Российской Федерацией участия в Договоре СНВ не дает надежды на переговоры. Он подчеркнул, что, с другой стороны, время идет и изменяются обстоятельства. По словам представителя Кремля, для России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности. Это касается и вопросов стратегической стабильности, и контроля за вооружениями.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Россия может принять новые контрмеры после приостановки участия в ДСНВ, если тому будут способствовать дальнейшие действия Соединенных Штатов и их союзников. Замминистра отметил, что возможность в будущем вернуться к ДСНВ или подобному договору будет рассматривать президент. Однако это может произойти только после того, когда в Вашингтоне проснется здравый смысл и остановится давление на нашу страну.