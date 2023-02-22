В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Профессор из США Кузник: мы не хотим возвращаться в 80-е и начинать новую ядерную гонку

Максим Крюков
17:37 22.02.2023
Директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник также считает, что США должны немедленно заявить о своем желании продолжить диалог по ДСНВ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: White House, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Соединенным Штатам Америки необходимо немедленно заявить о том, что они хотели бы продолжить диалог по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник, отметив, что испытаний ядерного оружия не будет.

«Последнее [испытание] проводила Северная Корея в 2017-м, Россия уже не проводила 30 лет. Если ситуация изменится, если США решат провести испытания, Россия тоже начнет, и все начнут. У нас девять ядерных держав сейчас, и все девять развивают свой ядерный арсенал, и все девять стараются сделать его не только более эффективным, но и более летальным. Это абсолютно не то направление, в котором должен двигаться мир», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что первая реакция стран Запада на приостановку Российской Федерацией участия в Договоре СНВ не дает надежды на переговоры. Он подчеркнул, что, с другой стороны, время идет и изменяются обстоятельства. По словам представителя Кремля, для России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности. Это касается и вопросов стратегической стабильности, и контроля за вооружениями.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Россия может принять новые контрмеры после приостановки участия в ДСНВ, если тому будут способствовать дальнейшие действия Соединенных Штатов и их союзников. Замминистра отметил, что возможность в будущем вернуться к ДСНВ или подобному договору будет рассматривать президент. Однако это может произойти только после того, когда в Вашингтоне проснется здравый смысл и остановится давление на нашу страну.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:34 В стране и мире
Совфед одобрил закон об ограничении использования иностранных слов
18:22 ОПК
Мантуров представит идеи по запуску программы льготной аренды для работников ОПК
17:42 В стране и мире
Путин не встретился с Гаглоевым из-за его положительного теста на ковид
17:33 В стране и мире
Видео
Косачев: США попытались вывести за пределы договора более 100 средств СНВ
16:37 В стране и мире
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
Популярное
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.