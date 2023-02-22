В «Лужниках» начался митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества
В Москве на Большой спортивной арене «Лужников» начался митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, передает корреспондент «Звезды».
По некоторым данным, на мероприятии присутствуют около 200 тысяч человек. Отмечается, что зрителям раздали пледы трех цветов и российские триколоры. За пределами стадиона развернуты сцена и полевые кухни, любой желающий может бесплатно получить горячий чай, каши и сосиски.
Перед началом митинга выступили известные российские и белорусские артисты.
Ранее заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова и воспитанницы Пансиона Минобороны России поздравили военнослужащих в госпитале имени Мандрыка с Днем защитника Отечества. Девочки привезли военнослужащим собственноручно испеченные на занятиях по кулинарии блины, ведь идет Масленая неделя, а также приготовленные булочки и кексы, чтобы порадовать защитников Отечества.