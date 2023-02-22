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В «Лужниках» начался митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества

Максим Крюков
15:22 22.02.2023
По предварительным данным, на мероприятии в московских «Лужниках» собралось около 200 тысяч человек.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Москве на Большой спортивной арене «Лужников» начался митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, передает корреспондент «Звезды».

По некоторым данным, на мероприятии присутствуют около 200 тысяч человек. Отмечается, что зрителям раздали пледы трех цветов и российские триколоры. За пределами стадиона развернуты сцена и полевые кухни, любой желающий может бесплатно получить горячий чай, каши и сосиски.

Перед началом митинга выступили известные российские и белорусские артисты.

Ранее заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова и воспитанницы Пансиона Минобороны России поздравили военнослужащих в госпитале имени Мандрыка с Днем защитника Отечества. Девочки привезли военнослужащим собственноручно испеченные на занятиях по кулинарии блины, ведь идет Масленая неделя, а также приготовленные булочки и кексы, чтобы порадовать защитников Отечества.

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