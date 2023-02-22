Сальдо: аграрии в Херсонской области верят в будущее и готовятся к посевной кампании

Владимир Сальдо на митинге-концерте в «Лужниках» подчеркнул, что жители Херсонской области верят в свою непобедимость и в Россию.

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Сельхозпроизводители Херсонской области активно готовятся к посевной кампании, рассказал корреспонденту «Звезды» Константину Коковешникову врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«На Херсонщине аграрии работают, трактора на полях. Люди готовятся к посевной, к будущему. Верят в нашу непобедимость, верят в Россию», - сказал он на митинге-концерте в «Лужниках».

Между тем врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что Украина годами не строила водовод в Ровеньках, а РФ справилась с этим за 1,5 месяца.

На московском стадионе «Лужники» сегодня проходит масштабный митинг-концерт под названием «Слава защитникам Отечества». На мероприятии, посвященном участникам СВО, перед зрителями выступают звезды российской эстрады и общественные деятели.