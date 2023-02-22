Пасечник: Украина годами не строила водовод в Ровеньках, а РФ справилась за 1,5 месяца

Кроме того, за год построены сотни километров дорог, восстановлены сотни километров ЛЭП, добавил врио главы ЛНР на митинге-концерте в «Лужниках».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

За этот год жизнь в Луганской Народной Республике изменилась в лучшую сторону, рассказал «Звезде» врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Благодаря помощи регионам построено сотни километров дорог, восстановлены сотни километров ЛЭП, построен водовод, который имел важное значение. Потому что у нас есть регион Ровеньки, который больше десяти лет живет без воды», - сказал он на митинге-концерте в «Лужниках».

Пасечник уточнил, что Украине строительство водовода просто не было интересно, а после образования республики из-за украинских обстрелов не было возможности. Но Россия справилась за полтора месяца.

Строительство нового водопровода в Ровеньках завершилось в октябре. Его возведением занимались военные строители.

Общая протяженность трубопровода составляет более 40 километров. Военные строители также возвели насосную станцию для перекачивания воды. Трубопровод обеспечит жителей города централизованным водоснабжением.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов