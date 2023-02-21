МИД РФ: решение Москвы по ДСНВ обратимо в случае проявления политической воли со стороны США

В Министерстве иностранных дел России также отметили, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности РФ, при этом Москва продолжит соблюдать количественные ограничения на вооружения в рамках договора.

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Решение о приостановке участия в Договоре по сокращению наступательных вооружений (ДСНВ) обратимо, для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что политика Соединенных Штатов направлена на подрыв национальной безопасности России, РФ при этом продолжит соблюдать количественные ограничения на вооружения в рамках договора.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что Москва призывает США воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий, подчеркнув, что российская сторона будет и дальше принимать участие в обмене с Вашингтоном уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок в рамках соответствующего соглашения между СССР и США, которое было заключено в 1988 году.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов назвал решение Владимира Путина приостановить членство в ДСНВ результатом действий США. Своей агрессивной риторикой и безосновательным выходом из соглашений по ограничению вооружений Вашингтон вернул мир в состояние радикального недоверия, отметил эксперт.