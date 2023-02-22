Армия Армия Армия

Главком ВМФ Евменов заявил, что Россия и Китай укрепляют военно-морское сотрудничество

15:52 22.02.2023
Николай Евменов подчеркнул, что сотрудничество флотов двух стран направлено на противодействие новым угрозам на море и обеспечение безопасности в Мировом океане.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов констатировал укрепление военно-морского сотрудничества России и Китая. Он сделал это на митинге в честь открытия учений MOSI2023 в ЮАР.

«Тот факт, что военные корабли Китая и России проплыли тысячи миль до места учений MOSI2023 в ЮАР, доказывает - наши страны укрепляют военно-морское сотрудничество», - заявил Евменов. 

Главнокомандующий Военно-морским флотом подчеркнул, что сотрудничество флотов РФ и КНР направлено на обеспечение безопасности в Мировом океане и противодействие новым угрозам на море. 

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковым оружием прибыл в порт Ричардс-Бей на учения с ЮАР и Китаем

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:37 В стране и мире
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
16:19 В стране и мире
Видео
Путин: мы гордимся нашими бойцами, сегодня их поддерживает вся страна
15:52 Армия
Видео
Главком ВМФ Евменов заявил, что Россия и Китай укрепляют военно-морское сотрудничество
15:02 В стране и мире
ФСБ РФ задержала с поличным мужчину, планировавшего диверсию на ж/д в Нижневартовске
14:25 В стране и мире
Bloomberg: США передадут Украине дальнобойные высокоточные бомбы с GPS-наведением
Популярное
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.