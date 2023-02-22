Главком ВМФ Евменов заявил, что Россия и Китай укрепляют военно-морское сотрудничество
Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов констатировал укрепление военно-морского сотрудничества России и Китая. Он сделал это на митинге в честь открытия учений MOSI2023 в ЮАР.
«Тот факт, что военные корабли Китая и России проплыли тысячи миль до места учений MOSI2023 в ЮАР, доказывает - наши страны укрепляют военно-морское сотрудничество», - заявил Евменов.
Главнокомандующий Военно-морским флотом подчеркнул, что сотрудничество флотов РФ и КНР направлено на обеспечение безопасности в Мировом океане и противодействие новым угрозам на море.
Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковым оружием прибыл в порт Ричардс-Бей на учения с ЮАР и Китаем.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов