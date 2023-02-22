Главком ВМФ Евменов заявил, что Россия и Китай укрепляют военно-морское сотрудничество

Николай Евменов подчеркнул, что сотрудничество флотов двух стран направлено на противодействие новым угрозам на море и обеспечение безопасности в Мировом океане.

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Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов констатировал укрепление военно-морского сотрудничества России и Китая. Он сделал это на митинге в честь открытия учений MOSI2023 в ЮАР.

«Тот факт, что военные корабли Китая и России проплыли тысячи миль до места учений MOSI2023 в ЮАР, доказывает - наши страны укрепляют военно-морское сотрудничество», - заявил Евменов.

Главнокомандующий Военно-морским флотом подчеркнул, что сотрудничество флотов РФ и КНР направлено на обеспечение безопасности в Мировом океане и противодействие новым угрозам на море.

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковым оружием прибыл в порт Ричардс-Бей на учения с ЮАР и Китаем.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов