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Путин в среду встретится с Ван И

Сергей Лебедев
12:30 22.02.2023
Сегодня глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Путин в среду встретится с Ван И
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, MFA Russia, GlobalLookPress
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В среду российский президент Владимир Путин проведет встречу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета  Компартии Китая Ван И. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне Ван И встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Высокопоставленный гость из КНР отметил, что отношения между Китаем и РФ прочные как скала.

Сегодня с Ван И уже встретился министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе общения он заявил, что обе страны пойдут по пути, который обусловлен самой историей.

По словам главы МИД РФ, отношения между Китаем и Россией развиваются динамично и уверенно. Этому не мешает даже высокая турбулентность на мировой арене.

Напомним, до визита в Россию глава китайской дипломатии посещал Будапешт, где провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. До этого Ван И принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

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