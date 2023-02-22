Bloomberg: США передадут Украине дальнобойные высокоточные бомбы с GPS-наведением

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США передадут Киеву дальнобойные бомбы Jdam-ER с GРS-наведением и дальностью поражения до 72 километров. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg. В публикации отмечается, что Пентагон официально не признает отправку модифицированных бомб.

«Но два человека, знакомые с этим вопросом, подтвердили наличие оружия. Они просили не называть их имен, потому что подробности не сообщаются», - пишет Bloomberg.

Напомним, ранее стало известно, что США выделят киевскому режиму новый пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов. Киеву отправят боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды для артиллерии калибром 155 миллиметров и для минометов калибром 120 миллиметров, ПТРК Javelin, около 2 000 бронебойных ракет, а также четыре БМП Bradley.

Также американский президент Джо Байден пообещал киевским властям вместе с союзниками передать около 700 танков и 1 000 бронемашин.