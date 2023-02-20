Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи на сумму $460 млн

В пакет военной помощи войдут снаряды для 155-мм артиллерийских установок и 120-мм минометов, а также БМП Bradley и системы Javelin.

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Соединенные Штаты Америки выделят киевскому режиму новый пакет военной помощи, сумма которого составит 460 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Сегодня министерство обороны объявляет о выделении военной помощи, направленной на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны», - говорится в сообщении американского военного ведомства.

Отмечается, что Вашингтон отправит Киеву боеприпасы для РЗСО HIMARS, снаряды для артиллерии калибром 155 миллиметров и минометов калибром 120 миллиметров, ПТРК Javelin, около двух тысяч бронебойных ракет, а также четыре БМП Bradley.

Ранее президент США Джо Байден пообещал киевским властям вместе с союзниками передать около 700 танков и 1 000 бронемашин. Также американский лидер заявил о поставках более двух миллионов артиллерийских снарядов и более 50 передовых реактивных систем залпового огня.