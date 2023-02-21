Ван И сравнил со скалой прочность отношений Китая и России

Ван И заявил о стремлении Китая и дальше продвигать взаимовыгодное партнерство с учетом национальных интересов Пекина и Москвы.

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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И назвал китайско-российские отношения прочными, как скала. Сегодня высокопоставленный гость из Поднебесной провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Москве.

«Китайско-российские отношения носят зрелый характер и они прочны, как скала. Выдержали испытания переменчивой международной ситуацией. В конце прошлого года наши лидеры разработали план дальнейшего развития отношений и сотрудничества. Мы решительно отстаиваем национальные интересы и достоинство, продвигаем взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям», - заявил Ван И.

В свою очередь, Николай Патрушев назвал курс на развитие стратегического партнерства с Китаем безусловным приоритетом для внешней политики России. Патрушев подтвердил поддержку Пекина по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.