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Николай Патрушев и Ван И проводят встречу в Москве

Тимур Шерзад
17:29 21.02.2023
Николай Патрушев заявил, что курс на развитие стратегического партнерства с Китаем - безусловный приоритет внешней политики России.
Николай Патрушев и Ван И проводят встречу в Москве
© Фото: Kremlin Pool, Lev Radin, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И проводят встречу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза. 

Патрушев в ходе встречи заявил, что курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом для внешней политики России.

При этом секретарь Совбеза России подчеркнул, что коллективный Запад действует как против РФ, так и против Китая, также работая в ущерб развивающимся государствам.

Николай Патрушев подчеркнул, что сейчас особое значение приобретает углубление координации между Россией и КНР на международной арене. 

Кроме этого, Патрушев подтвердил поддержку со стороны России китайской позиции по Тайваню, Синьцзяну, Тибету и Гонконгу - все эти вопросы Запад использует для того, чтобы дискредитировать Китай. 

Ранее глава МИД КНР призвал прекратить заявления в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань».

Также в МИД РФ заявили, что Ван И завтра, 22 февраля, встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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