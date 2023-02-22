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Кортежи Лаврова и Ван И прибыли к Дому приемов МИД РФ

Сергей Лебедев
10:19 22.02.2023
Ожидается, что политики обсудят вопросы сотрудничества между Россией и Китаем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проведет встречу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Кортежи политиков уже прибыли к Дому приемов МИД России в Москве, сообщает корреспондент «Звезды».

Накануне Ван И встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Он назвал китайско-российские отношения прочными как скала. А секретарь Совбеза назвал курс на развитие стратегического партнерства с КНР безусловным приоритетом для внешней политики России.

Николай Патрушев подтвердил поддержку Пекина по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга. Он также отметил, что коллективный Запад действует как против РФ, так и против Китая, работая в ущерб развивающимся государствам.

Николай Патрушев подчеркнул, что сейчас особое значение приобретает углубление координации между Россией и КНР на международной арене. 

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