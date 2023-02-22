Депутаты с высшими офицерскими званиями пришли на заседание ГД в военной форме

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что ратификация решения президента о приостановке участия в СНВ-3 может быть выполнена в кратчайшее время.

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Корреспондент «Звезды» сообщает, что депутаты с высшими офицерскими званиями пришли на заседание Госдумы в парадной военной форме.

Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий сообщал, что, если будет необходимо ратифицировать решение президента о приостановке участия в договоре СНВ-3, то это может быть сделано парламентом в кратчайшее время.

Сегодня официально в Госдуме на повестке дня обсуждение законопроектов о порядке выплаты пенсии военным пенсионерам, возобновивших службу, о регулировании оборота оружия в новых регионах. Обсуждаются и иные законы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выборы в 2023 и в 2024 годах состоятся в соответствии с законом.