Полянский заявил, что РФ будет добиваться международного расследования подрывов на «Северных потоках»

Россия распространила в Совете Безопасности ООН документ о проведении международного и независимого расследования под эгидой Генсека ООН.

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Россия распространила в Совете Безопасности проект резолюции о расследовании подрывов газопроводов «Северный поток».

Об этом рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он добавил, что российская сторона будет добиваться проведения данного расследования.

«Сегодня мы распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой Генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва "Северного потока". Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Госдума РФ призвала ООН провести международное расследование взрывов на «Северных потоках». В нижней палате парламента единогласно принят проект, в котором Россия призывает ООН безотлагательно провести международное расследование диверсий на «Северных потоках» и привлечь к ответственности виновных за многомиллиардный ущерб России.