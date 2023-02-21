Корреспондент «Звезды»: основные гости прибудут на послание Путина после 10 утра

На мероприятии будут присутствовать депутаты, сенаторы, члены кабинета министров, также на него пригласили участников специальной военной операции.

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До выступления президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию остается около двух часов. Церемония пройдет в столичном Гостином Дворе. Ожидается, что основные гости будут собираться примерно после 10 часов утра. Об этом с места сообщает корреспондент «Звезды».

«Мы ожидаем здесь кабмин, представителей парламента, глав конфессий и депутатов», - передает Россина Бодрова.

Ожидается, что центральная часть послания будет посвящена специальной операции. Также следует ожидать, что будут затронуты темы социальной политики и развития экономики.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин в своей речи уделит особое внимание спецоперации, поскольку сейчас все ожидают услышать оценку президентом происходящего на Украине и на международной арене, а также дальнейшего пути развития России.

По словам Пескова, на мероприятии в основном будут присутствовать депутаты и сенаторы, также на него пригласили участников специальной военной операции. Иностранных журналистов в зале не будет.