В стране и мире Путин передал слова благодарности всем медработникам ДНР и ЛНР Вероника Волосунова Президент России добавил, что работники медицинской сферы работают в условиях невероятного напряжения - физического и морального. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На встрече с представителями патриотических и молодежных организаций президент России Владимир Путин поблагодарил медицинских работников Донецкой и Луганской народных республик. «Хочу слова благодарности передать всем медицинским работникам Донбасса, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, других территорий, потому что очень многие медицинские работники на этих территориях работают с полной отдачей. Не все знают, что это невероятное напряжение физических и моральных сил - работать сегодня на этих территориях в медицинских учреждения», - заявил Владимир Путин. Президент также выразил надежду, что скоро «все закончится». Напомним, что новые субъекты РФ регулярно находятся под обстрелом со стороны украинских националистов. Они используют «натовские» снаряды и РСЗО. В качестве целей выбираются и гражданские учреждения: школы, больницы, жилые здания. Ранее националисты обстреляли из РСЗО Иловайск в ДНР. Экспертное мнение и аналитика