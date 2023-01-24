Националисты обстреляли из РСЗО Иловайск в ДНР

Основной удар пришелся по населенным пунктам Иловайск и Дружковка, по которым националисты выпустили четыре ракеты.

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Боевики киевского режима обстреляли из реактивных систем залпового огня населенный пункт Иловайск в Донецкой народной республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04.02 - населенный пункт Дружковка - населенный пункт Иловайск: выпущены четыре ракеты РСЗО», - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Накануне украинские националисты открыли огонь из РСЗО HIMARS по жилым кварталам населенного пункта Золотое в Луганской народной республике. Боевики выпустили по улицам две ракеты.