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Подросток ранен при срабатывании мины «Лепесток» в Донецке

Елизавета Потейчук
19:04 02.02.2023
Подросток 2008 года рождения подорвался на мине в Петровском районе города.
Подросток ранен при срабатывании мины «Лепесток» в Донецке
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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В Донецке в Петровском районе подросток получил ранение при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток». Как проинформировали в штабе обороны Донецкой Народной Республики, раненый юноша оказался 2008 года рождения.

«В Петровском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался подросток 2008 года рождения», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в результате собственного расследования международная неправительственная организация Human Rights Watch пришла к выводам, что в гибели 11 мирных жителей в Изюме осенью прошлого года виноваты украинские националисты, которые сбрасывали противопехотные мины «Лепесток». Позднее ООН выступила за расследование гибели мирных жителей от мин украинских боевиков.

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