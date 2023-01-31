В стране и мире В стране и мире В стране и мире

HRW признала сбрасывание мин «Лепесток» в Изюме украинскими националистами

Вероника Волосунова
20:03 31.01.2023
Международная неправительственная организация Human Rights Watch провела свое расследование о гибели 11 мирных жителей в Изюме в прошлом году.
HRW признала сбрасывание мин «Лепесток» в Изюме украинскими националистами
© Фото: Виктор Антонюк РИА Новости
Читайте нас на:

В результате собственного расследования международная неправительственная организация Human Rights Watch пришла к выводам, что в гибели 11 мирных жителей в Изюме осенью прошлого года виноваты украинские националисты, которые сбрасывали противопехотные мины «Лепесток». Об этом следует из доклада, опубликованном на сайте организации.

«Украинские войска, судя по всему, широко разбросали наземные мины в районе Изюма, что стало причиной гибели мирного населения и постоянного риска», - сообщается в докладе.

Организация исследовала применение противопехотных мин в Изюме с 19 сентября по 9 октября. Было опрошено более 100 человек, в том числе свидетели, пострадавшие, спасатели, врачи и саперы. Использование «Лепестков» было зафиксировано в девяти различных районах города и его окрестностях. Правозащитники подтвердили гибель 11 мирных жителей из-за подрыва на минах «Лепесток».

По информации от врачей, около 50 мирных жителей, включай пятеро детей, пострадавших из-за подрывов на минах «Лепесток», получили медицинскую помощь.

В организации также обратились с призывом к Киеву расследовать случаи использования украинскими боевиками «Лепестков» в Изюме и его окрестностях.

В Минобороны РФ в сентябре прошлого года сообщили о перебрасывании войск из Балаклеи и Изюма, расположенных в Харьковской области, на донецкое направление.

Ранее коптер «Звезды» пролетел над украинским минным полем с «Лепестками». Эти мины очень коварны - их корпус окрашен в коричневый цвет. В осеннем лесу они идеально сливаются с земной поверхностью. В условиях боевых действий, когда обстановка меняется стремительно и обстоятельства требуют быстрых и решительных мер, их очень легко не заметить. 

В октябре 2022 года запрещенные «Лепестки», оставленные украинскими боевиками, были обнаружены в Горловке в ДНР.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:55 В стране и мире
Пушилин сообщил о нескольких эшелонированных линиях обороны боевиков в Артемовске
16:22 В стране и мире
Видео
Лавров рассказал, что получил послание от Блинкена через главу МИД Египта
16:14 В стране и мире
Видео
Хуснуллин сообщил о завершении надвижки всех пролетных строений на Крымском мосту
14:07 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области
13:05 В стране и мире
В Кремле выразили уверенность в правильности решения о начале СВО
Популярное
Михаила Саакашвили перевели в реанимацию
Игорь Николаев рассказал о своем состоянии после госпитализации
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Захарова: Европа стала американским заложником у себя же дома
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.