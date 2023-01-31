Международная неправительственная организация Human Rights Watch провела свое расследование о гибели 11 мирных жителей в Изюме в прошлом году.

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В результате собственного расследования международная неправительственная организация Human Rights Watch пришла к выводам, что в гибели 11 мирных жителей в Изюме осенью прошлого года виноваты украинские националисты, которые сбрасывали противопехотные мины «Лепесток». Об этом следует из доклада, опубликованном на сайте организации.

«Украинские войска, судя по всему, широко разбросали наземные мины в районе Изюма, что стало причиной гибели мирного населения и постоянного риска», - сообщается в докладе.

Организация исследовала применение противопехотных мин в Изюме с 19 сентября по 9 октября. Было опрошено более 100 человек, в том числе свидетели, пострадавшие, спасатели, врачи и саперы. Использование «Лепестков» было зафиксировано в девяти различных районах города и его окрестностях. Правозащитники подтвердили гибель 11 мирных жителей из-за подрыва на минах «Лепесток».

По информации от врачей, около 50 мирных жителей, включай пятеро детей, пострадавших из-за подрывов на минах «Лепесток», получили медицинскую помощь.

В организации также обратились с призывом к Киеву расследовать случаи использования украинскими боевиками «Лепестков» в Изюме и его окрестностях.

В Минобороны РФ в сентябре прошлого года сообщили о перебрасывании войск из Балаклеи и Изюма, расположенных в Харьковской области, на донецкое направление.

Ранее коптер «Звезды» пролетел над украинским минным полем с «Лепестками». Эти мины очень коварны - их корпус окрашен в коричневый цвет. В осеннем лесу они идеально сливаются с земной поверхностью. В условиях боевых действий, когда обстановка меняется стремительно и обстоятельства требуют быстрых и решительных мер, их очень легко не заметить.

В октябре 2022 года запрещенные «Лепестки», оставленные украинскими боевиками, были обнаружены в Горловке в ДНР.