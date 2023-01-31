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ООН выступила за расследование гибели мирных жителей от мин украинских боевиков

Елизавета Потейчук
21:44 31.01.2023
HRW пришла к выводам, что в гибели 11 мирных жителей в Изюме осенью прошлого года виновны украинские боевики.
ООН выступила за расследование гибели мирных жителей от мин украинских боевиков
© Фото: Florian Gaertner PHOTOTHEK Globallookpress
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Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН поддержала бы проведение расследования случаев, когда от противопехотных мин погибают мирные граждане. Таким образом Хак прокомментировал доклад международной неправительственной организаций Human Rights Watch, которая сбрасывание мин «Лепесток» в Изюме украинскими националистами.

«Ясно, что когда есть хоть какой-то шанс, что оружие используется таким образом, что вызывает такие потери, это должно быть полностью расследовано, и мы приветствовали бы это», - приводит слова представителя организации РИА Новости.

Напомним, в результате собственного расследования организация HRW пришла к выводам, что в гибели 11 мирных жителей в Изюме осенью прошлого года виноваты украинские националисты, которые сбрасывали противопехотные мины «Лепесток». Организация исследовала применение противопехотных мин в Изюме с 19 сентября по 9 октября. Было опрошено более 100 человек, в том числе свидетели, пострадавшие, спасатели, врачи и саперы.

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