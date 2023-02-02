Путин анонсировал продолжение работы по рассекречиванию документов времен ВОВ

Президент РФ встречается с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Волгограде.

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Президент России Владимир Путин заявил, что деятельность по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны будет продолжена. Соответствующее высказывание глава государства сделал в рамках встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Волгограде.

«Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архивов поднимают все больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это дальше», - отметил глава государства.

Напомним, визит российского лидера в Волгоград приурочен к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве. В частности, президент уже принял участие в церемонии возложения цветов на Мамаевом Кургане и открыл торжественный концерт по случаю памятной даты.

Ранее Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В документах, в частности, был раскрыт псевдоним Сталина во время Сталинградской битвы.