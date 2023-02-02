Путин назвал Сталинградскую битву сражением за существование непокоренной страны

Глава государства заявил, что во время битвы за Сталинград определялся исход не только Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в битве за Сталинград. Российский лидер отметил, что эта битва стала сражением за существование истерзанной, но непокоренной страны.

«Это сражение было не просто сражением за город. На кону стояло само существование истерзанной, но непокоренной страны. Определялся исход не только Отечественной, но и всей Второй мировой войны», - сказал глава государства, открывая праздничный концерт.

Напомним, визит российского лидера в Волгоград приурочен к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве. В частности, президент уже принял участие в церемонии возложения цветов на Мамаевом Кургане. Далее у Путина запланирована встреча с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.