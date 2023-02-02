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Раскрыт псевдоним Сталина во время Сталинградской битвы

00:00 02.02.2023
Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Раскрыт псевдоним Сталина во время Сталинградской битвы
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России к 80-летней годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом запускает новый мультимедийный историко-познавательный раздел «Сталинград: великая победа Великой войны». В разделе опубликованы архивные документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны России, которые посвящены ключевым этапам Сталинградской битвы - от формирования Сталинградского фронта и первых драматических страниц обороны города до наступательных освободительных операций Красной Армии.

© Минобороны России

Так, в разделе представлены фотокопии решения Ставки Верховного Главнокомандования (СВГК), распоряжения Наркома обороны Иосифа Сталина, в том числе написанные им собственноручно, боевые донесения с фронта, описания подвигов воинов-сталинградцев, трофейные немецкие оперативные карты и оценки хода битвы за Сталинград немецкого командования. Также обнародовано распоряжение начальника Генерального штаба об установлении в целях сохранения служебной тайны условных фамилий представителей СВГК и командующих фронтами.

Для повышения секретности при планировании наступательных операций Сталинградской битвы советское военное командование в служебной переписке использовало легендирование. Об этом свидетельствует впервые опубликованное распоряжение начальника Генерального штаба РККА генерал-полковника Александра Василевского об установлении условных фамилий командующих войсками фронтов, а также представителей СВГК и Государственного Комитета обороны:

«Сообщаем условные фамилии: товарищ Сталин - Васильев, товарищ Жуков - Константинов, товарищ Василевский - Михайлов, товарищ Еременко - Иванов», - сказано в документе.

В рамках стратегической операции «Уран» 20 ноября 1942 года Красная Армия приступила к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. войска двух фронтов, охватив немецкую группировку с двух сторон, 23 ноября завершили оперативное окружение 6 й армии Паулюса и других соединений противника. Тогда в котле оказались 22 вражеские дивизии, а именно свыше 300 тысяч человек.

После этого советское командование приступило к подготовке операции по уничтожению окруженного противника. В телеграмме Иосифа Сталина к Александру Василевскому от 11 декабря 1942 года представлен первоначальный план операции «Кольцо», первый этап которой планировалось «закончить не позже 23 декабря». Но в телеграмме от 14 декабря 1942 года сказано, что начало операции пришлось значительно отложить, «ввиду изменившейся обстановки на юге».

© Минобороны России

В первые дни уличных боев гвардейцы из 62-й армии нанесли существенный урон противнику. Об этом говорится в политдонесении Юго-Восточного фронта о боевых действиях от 22 сентября 1942 года.

«По неполным данным части 13-й гвардейской стрелковой дивизии за два дня боев уничтожили до 2000 гитлеровцев, 18 танков, 30 автомашин и до 50 повозок с продуктами и боеприпасами», - сообщается в документе.

Кроме того, в разделе российского военного ведомства опубликованы сведения и о героях Сталинграда. Например, в донесении о боевых действиях 138-й стрелковой дивизии описаны подвиги трех красноармейцев.

«Только за один день 11 ноября 1942 года минометчики 650-го стрелкового полка: сержант Нерода и лейтенанты Баранов и Балабанцев - втроем уничтожили из винтовок 64 немца, а из ружья ПТР подбили три средних танка противника», - отмечено в донесении.

© Минобороны России

Ранее новые архивные документы о злодеяниях гитлеровцев рассекретила ФСБ к 80-летию разгрома фашистов в Сталинградской битве. Согласно их содержанию, фашисты зверствовали в Сталинграде, занимаясь грабежами женщин и детей.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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