Раскрыт псевдоним Сталина во время Сталинградской битвы

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Так, в разделе представлены фотокопии решения Ставки Верховного Главнокомандования (СВГК), распоряжения Наркома обороны Иосифа Сталина, в том числе написанные им собственноручно, боевые донесения с фронта, описания подвигов воинов-сталинградцев, трофейные немецкие оперативные карты и оценки хода битвы за Сталинград немецкого командования. Также обнародовано распоряжение начальника Генерального штаба об установлении в целях сохранения служебной тайны условных фамилий представителей СВГК и командующих фронтами.

Для повышения секретности при планировании наступательных операций Сталинградской битвы советское военное командование в служебной переписке использовало легендирование. Об этом свидетельствует впервые опубликованное распоряжение начальника Генерального штаба РККА генерал-полковника Александра Василевского об установлении условных фамилий командующих войсками фронтов, а также представителей СВГК и Государственного Комитета обороны:

«Сообщаем условные фамилии: товарищ Сталин - Васильев, товарищ Жуков - Константинов, товарищ Василевский - Михайлов, товарищ Еременко - Иванов», - сказано в документе.

В рамках стратегической операции «Уран» 20 ноября 1942 года Красная Армия приступила к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. войска двух фронтов, охватив немецкую группировку с двух сторон, 23 ноября завершили оперативное окружение 6 й армии Паулюса и других соединений противника. Тогда в котле оказались 22 вражеские дивизии, а именно свыше 300 тысяч человек.

После этого советское командование приступило к подготовке операции по уничтожению окруженного противника. В телеграмме Иосифа Сталина к Александру Василевскому от 11 декабря 1942 года представлен первоначальный план операции «Кольцо», первый этап которой планировалось «закончить не позже 23 декабря». Но в телеграмме от 14 декабря 1942 года сказано, что начало операции пришлось значительно отложить, «ввиду изменившейся обстановки на юге».