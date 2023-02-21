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На побережье Японии нашли подозрительный металлический шар

Сергей Лебедев
09:25 21.02.2023
Объект проверяют прибывшие на место специалисты.
На побережье Японии нашли подозрительный металлический шар
© Фото: Rob Tilley, LJ00210.1, GlobalLookPress
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Во вторник на берегу в районе Цубои японского города Хамамацу префектуры Сидзуока нашли подозрительный металлический шар диаметром около 1,5 метра. Его обнаружила местная жительница, которая и сообщила в полицию.

Полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама. Сейчас объект проверяют прибывшие на место специалисты. Также фотографии шара изучат эксперты сил самообороны Японии и береговой охраны, сообщает телеканал Daiichi TV.

Напомним, ранее в центре общественного внимания оказались неопознанные летательные объекты над США. Глава NORAD Глен ван Херк даже не исключил, что объекты могут иметь внеземное происхождение

Также недавно жители китайского города Цицикар заметили некие светящиеся шары. Они не издавали никаких звуков, летели высоко и излучали яркое свечение.

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