Глава NORAD ван Херк не исключил версию внеземного происхождения сбитых над США объектов

Он добавил, что пока «не в состоянии объяснить, как они оставались в воздухе». Последнее решение остается за разведслужбами.

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По словам главы североамериканского командования ПВО (NORAD) Глена ван Херка, сейчас рассматриваются все версии происхождения сбитых на севере США объектов, в том числе и внеземного происхождения. Окончательное решение вынесут разведслужбы.

За последнее время американскими истребителями было перехвачено три объекта над Соединенными штатами - Аляской, Канадой и озером Гурон. Их происхождение и цели назначения неизвестны.

На спецбрифинге для журналистов ван Херку задали вопрос о версиях происхождения сбитых летательных аппаратов, уточнив, готовы ли в командовании исключить вариант внеземного происхождения. Эта тема, как отметили на мероприятии, сильно волнует американскую общественность.

«Спасибо за ваш вопрос. Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий», - ответил глава NORAD.

По словам ван Херка, определить, каким образом держались в небе сбитые летательные объекты, еще не удалось. Сказать однозначно, что это были воздушные шары, пока нельзя.

Ранее летчики, поднимавшиеся на перехват объектов, сообщили телеканалу CNN, что при визуальном наблюдении не смогли определить расположение двигателей аппаратов.

Власти США также заявили, что из-за случая с китайским разведывательным аэростатом, который обнаружили над территорией США 3 февраля и сбили 4 февраля, они вынуждены более тщательно следить за воздушным пространством.