Эксперт РАН Эйсмонт озвучил гипотезы о появлении огненных шаров в небе Китая

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: SunSong _孫松, twitter

Светящиеся шары, возникшие в небе на северо-востоке Китая, могут иметь разное происхождение. Они могли появиться как в космосе, так и в земной атмосфере. Наиболее правдоподобные гипотезы «Звезде» озвучил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Одна из гипотез - хочется идентифицировать это как цепочку неких космических аппаратов довольно малых размеров. Но тогда непонятны возникновения и исчезновения. Если они не совсем сферические, то тогда свет может от них отражаться, объяснимо», - рассказал Эйсмонт.

Другой вариант, что НЛО находится в атмосфере. Тогда причина появления шаров может быть совсем другая.

«Пролетел самолет и отбросил ловушки для инфракрасного наведения. Такие ловушки светятся как в инфракрасном, так и в видимом спектре. И ракета с наведением наводится на ловушки, а не самолет, потому что они ярче. Такие ловушки часто показывают на парадах, это очень эффектно. И они недолго живут - примерно как на видео», - рассказал эксперт.

Напомним, жители китайского города Цицикар опубликовали в соцсетях видео, на котором запечатлены некие светящиеся шары. Необычное явление наблюдалось всего несколько секунд. Объект не издавал никаких звуков, летел высоко и излучал яркое свечение.