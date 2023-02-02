В стране и мире Путин преклонил колено перед Вечным огнем на Мамаевом кургане Елизавета Потейчук Российский лидер принимает участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин возложил цветы в Зале славы мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Глава государства во время церемонии возложения венка преклонил колено перед Вечным огнем.



Напомним, визит российского лидера в Волгоград приурочен к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве. Глава государства также возложил цветы к могиле могиле маршала, дважды героя СССР Василия Чуйкова.



Кроме того Владимир Путин должен встретиться с представителями общественных патриотических и молодежных организаций и выступить на торжественном концерте. Также у президента запланирован разговор с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Экспертное мнение и аналитика