Украинских военных будут обучать управлять танками Leopard-2 в ЕС

Первые 15 тысяч человек планируется подготовить уже к апрелю. Обучением следующих 15 тысяч военных займутся немногим позже.

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В рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных ЕС планирует начать обучение по управлению немецкими танками Leopard-2. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в статье для издания Рroject syndicate. В общем планируется подготовить 30 тысяч человек.

«В рамках миссии Евросоюза по оказанию военного содействия в Польше и Германии мы планируем подготовить к апрелю 15 тысяч военных, а затем дополнительно 15 тысяч, в том числе для использования таких танков, как Leopard-2», - следует из статьи Борреля.

Напомним, танки Leopard-2 производят в Германии. Они есть на вооружении также и у других стран ЕС - у Польши, Финляндии, Испании, Греции и Дании. На протяжении долгого времени Олафа Шольца уговаривали дать согласие на их поставку Киеву.

В конце января в Германии решили передать танки Leopard-2 Украине. Греция же заявила, что пока воздержится от поставок танков Leopard-2 Киеву, поскольку сама нуждается в них. Такое решение угрожает ослаблению оборонных способностей страны.